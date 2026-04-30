El periodista de policiales de TN, Ignacio “Nacho” González Prieto, dio una clase en la calle en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en medio del conflicto universitario y confirmó que participará de la Marcha Nacional Universitaria convocada para el 12 de mayo.

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La escena se dio en el marco de las medidas de visibilización que llevan adelante docentes y estudiantes en distintas casas de estudio. Allí, el periodista —que también ejerce la docencia— se expresó con un mensaje claro en defensa de la educación pública.

“Yo no me olvido. Defiendo mis orígenes y voy a luchar para que todos los argentinos tengan la posibilidad que yo tuve de estudiar, trabajar y ser alguien en la vida”, sostuvo durante la clase abierta.

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“DEFIENDO MIS ORÍGENES Y VOY A LUCHAR POR LA EDUCACIÓN” 🎓



El periodista Ignacio González Prieto dio una clase en la Universidad Nacional de Avellaneda y reivindicó la educación como herramienta de movilidad social. pic.twitter.com/J5wKsFTKfl — BorderPeriodismo (@Border_BP) April 30, 2026

González Prieto remarcó además el valor de la universidad como herramienta de movilidad social y aseguró sentir “orgullo de defender a la educación pública y a mis alumnos”.

La actividad se suma a una serie de clases públicas, protestas y acciones que se vienen replicando en universidades de todo el país, en reclamo por mayor presupuesto y en rechazo a los recortes en el sistema educativo.

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En ese contexto, el docente adelantó que será parte de la Marcha Nacional Universitaria del próximo 12 de mayo, una convocatoria que busca volver a poner en agenda la situación crítica que atraviesan las universidades públicas.