El periodista platense Luciano Román fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Argentina de la Empresa, en una ceremonia realizada en la sede porteña de esa casa de estudios.

Ads

Román recibió el reconocimiento por su “destacado aporte periodístico a las cuestiones educativas”, a partir de sus trabajos enfocados en la realidad del sistema escolar y universitario.

Con más de dos décadas al frente de la redacción del diario El Día de La Plata y actualmente columnista en La Nación, el periodista construyó una trayectoria marcada por el análisis crítico del ámbito educativo.

Ads

Durante el acto, compartió mesa con el rector de la universidad, Ricardo Orosco, y el también periodista Hugo Alconada Mon, quien destacó su recorrido profesional y recordó sus inicios en la sección Educación del diario platense.

Al tomar la palabra, Román agradeció la distinción y remarcó el rol del periodismo en el contexto actual. En ese sentido, sostuvo que la tarea periodística debe contribuir tanto desde la crítica como desde la generación de propuestas.

Ads

En la ceremonia también se subrayó la importancia del periodismo para “visibilizar los desafíos pedagógicos y promover un debate público de calidad, más allá del ámbito educativo”.