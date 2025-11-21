En el arranque del Gran Premio de Las Vegas, el pilarense Franco Colapinto tuvo una jornada de menor a mayor pero dejó un mensaje que encendió alarmas: “Volvimos a la primera parte de la temporada que me costaba más”. El bonaerense pasó del puesto 20 al 16 entre las dos sesiones de libres, en un circuito callejero condicionado por el frío y el bajo grip del asfalto.

Ads

En la FP1, Colapinto contó que la parte trasera del A525 “estaba inmanejable”, lo que lo dejó último y lejos de su compañero Pierre Gasly (12°). En la FP2, con algunos retoques sobre el auto, logró bajar casi dos segundos su tiempo anterior y recortar la diferencia a cuatro décimas del francés.

🗣️ ¡Franco Colapinto post prácticas en Las Vegas!



“El auto en la FP1 tenía poco grip atrás, estaba inmanejable. En la FP2 mejoró, seguimos teniendo los mismos problemas pero menores.”



“[El chasis] es la diferencia más grande [con Pierre].”

pic.twitter.com/4FnXermmFS — 43 ★ (@ColapintoFiles) November 21, 2025

El piloto explicó que los problemas se arrastran desde el choque en Brasil. Alpine no pudo reparar su chasis y corre con el que le colocaron de urgencia en Interlagos. “Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por eso”, señaló. También admitió que no pudo cerrar una vuelta rápida con la goma blanda en toda la jornada. En ese contexto, Colapinto aseguró que deberán “trabajar a la noche” para entender el rendimiento y llegar mejor a la última práctica.

Ads

Franco Colapinto a pura muñeca luchando con el A525 😬pic.twitter.com/eF15gQ3NLE — Atención Colapinto (@atencionfc) November 21, 2025

Entre los demás protagonistas del día, Lando Norris marcó el mejor tiempo de la segunda práctica y volvió a mostrarse firme en su carrera por el título. Detrás se ubicó el italiano Kimi Antonelli con el Mercedes, sorprendiendo otra vez tal como lo hizo en Interlagos.

Más atrás quedó Charles Leclerc, que lideró la primera sesión pero luego se despistó por un problema en la caja de cambios. La jornada terminó antes de lo previsto por dos banderas rojas vinculadas al mantenimiento de la pista y a una tapa de alcantarilla que volvió a generar preocupación en Las Vegas.

Ads

Lando Norris tops the timesheets to round out Las Vegas Friday! 💨



Here's the full classification from second practice ⏱️⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/eDEh2hUWQk — Formula 1 (@F1) November 21, 2025