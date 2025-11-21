El pilarense Colapinto mejoró su rendimiento en Las Vegas pero advirtió: "Volvimos a lo peor de la temporada en la F1"
El piloto bonaerense avanzó del P20 al P16 en las primeras dos prácticas. Dijo que el auto "estaba inmanejable" y apuntó al chasis que Alpine le puso tras el choque en Brasil. Aun así, achicó la distancia con Gasly.
En el arranque del Gran Premio de Las Vegas, el pilarense Franco Colapinto tuvo una jornada de menor a mayor pero dejó un mensaje que encendió alarmas: “Volvimos a la primera parte de la temporada que me costaba más”. El bonaerense pasó del puesto 20 al 16 entre las dos sesiones de libres, en un circuito callejero condicionado por el frío y el bajo grip del asfalto.
En la FP1, Colapinto contó que la parte trasera del A525 “estaba inmanejable”, lo que lo dejó último y lejos de su compañero Pierre Gasly (12°). En la FP2, con algunos retoques sobre el auto, logró bajar casi dos segundos su tiempo anterior y recortar la diferencia a cuatro décimas del francés.
El piloto explicó que los problemas se arrastran desde el choque en Brasil. Alpine no pudo reparar su chasis y corre con el que le colocaron de urgencia en Interlagos. “Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por eso”, señaló. También admitió que no pudo cerrar una vuelta rápida con la goma blanda en toda la jornada. En ese contexto, Colapinto aseguró que deberán “trabajar a la noche” para entender el rendimiento y llegar mejor a la última práctica.
Entre los demás protagonistas del día, Lando Norris marcó el mejor tiempo de la segunda práctica y volvió a mostrarse firme en su carrera por el título. Detrás se ubicó el italiano Kimi Antonelli con el Mercedes, sorprendiendo otra vez tal como lo hizo en Interlagos.
Más atrás quedó Charles Leclerc, que lideró la primera sesión pero luego se despistó por un problema en la caja de cambios. La jornada terminó antes de lo previsto por dos banderas rojas vinculadas al mantenimiento de la pista y a una tapa de alcantarilla que volvió a generar preocupación en Las Vegas.
