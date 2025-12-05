El argentino Franco Colapinto cerró la primera práctica libre del GP de Abu Dhabi dentro de los diez mejores, en un arranque prometedor para el cierre de temporada. El piloto de Alpine quedó a apenas tres décimas de Lando Norris y Max Verstappen, protagonistas de la pelea por el título en la última fecha del campeonato.

La sesión estuvo marcada por la presencia de nueve rookies en pista. Entre ellos se destacó Pato O’Ward, que reemplazó a Oscar Piastri en el McLaren, mientras que Colapinto logró meterse en el top ten con un rendimiento sólido en las tandas cortas.

Gran trabajo de Franco Colapinto que se ubica de forma parcial P10 en la FP1 de #AbuDhabiGP 🇦🇪pic.twitter.com/Vd44ytpcVh — Atención Colapinto (@atencionfc) December 5, 2025

Para el bonaerense, nacido en Pilar, este fin de semana representa la oportunidad de cerrar un año complejo para Alpine, que llega a Abu Dhabi en el último lugar del Campeonato de Constructores tras haber sido sexto la temporada pasada. Aun así, Colapinto suma experiencia y regularidad en su 27° Gran Premio, el 18° con la escudería francesa.

El Mundial se definirá el domingo entre Norris, Verstappen y Oscar Piastri, quienes mantienen chances matemáticas de consagrarse. La tensión ya se palpita en el paddock: en la radio de Red Bull, el ingeniero Gianpiero Lambiase hizo reír a Verstappen al advertirle del tráfico diciendo: “Cuidado con Leclerc Junior”, en referencia a Arthur Leclerc, hermano de Charles, que manejó la Ferrari de Hamilton.

La actividad seguirá a las 10.00, cuando se dispute la FP2, esta vez con los 20 pilotos titulares. Para Colapinto, será el primer termómetro real antes de encarar la clasificación del sábado.

