El piloto argentino Franco Colapinto fue declarado personalidad destacada del deporte de la provincia de Buenos Aires, luego de que la Cámara de Diputados bonaerense convirtiera en ley el proyecto que reconoce su trayectoria en el automovilismo.

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La iniciativa fue aprobada durante la quinta sesión ordinaria del año y distingue al piloto oriundo de Pilar por su recorrido desde las categorías formativas hasta su llegada a la Fórmula 1, donde actualmente compite con la escudería Alpine.

El proyecto había sido presentado por los senadores Alex Campbell (PRO) y Ariel Bordaisco (UCR-Cambio Federal) y contaba con media sanción desde 2025.

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Reconocimiento a su trayectoria

La iniciativa destaca a Colapinto “por su destacada trayectoria como piloto de automovilismo” y repasa su recorrido por diferentes categorías del deporte motor.

Antes de llegar a la Fórmula 1, el piloto bonaerense compitió en Toyota Racing Series, Fórmula Renault, Asian Le Mans, European Le Mans, Fórmula 3 y Fórmula 2, entre otras categorías.

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Desde los fundamentos del proyecto, Campbell remarcó la importancia de reconocer a jóvenes deportistas formados en la provincia.

“Creemos fundamental reconocer a los jóvenes deportistas que se han formado en la provincia de Buenos Aires, ya que sin duda son ejemplo y referentes de muchos niños, niñas y adolescentes”, sostuvo el legislador.

En ese sentido, agregó que estos deportistas “demuestran que con esfuerzo y dedicación se pueden conseguir objetivos que muchas veces se creen inalcanzables”.

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Su llegada a la Fórmula 1

El reconocimiento también pone en valor el salto de Colapinto a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Según los fundamentos de la iniciativa, su debut en la Fórmula 1 se produjo el 1° de septiembre, cuando disputó el Gran Premio de Italia en el histórico circuito de Monza.

En aquella competencia, el piloto terminó en el 12° puesto, en el comienzo de su recorrido en la máxima categoría.

Desde entonces, Colapinto se convirtió en uno de los principales referentes argentinos del automovilismo internacional y en una figura seguida especialmente por los jóvenes aficionados al deporte motor.

Qué implica la distinción bonaerense

La declaración de Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires contempla a personas que desarrollen actividades vinculadas con ámbitos como la cultura, la ciencia y la técnica, el deporte y los derechos humanos.

La normativa establece además que, para recibir esta distinción, la persona debe haber realizado un acto de servicio a la comunidad o reflejar virtudes humanas y valores de solidaridad social y/o comunitaria.