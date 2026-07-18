Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad para sumar en la Fórmula 1. El pilarense largará desde el puesto 11° en el Gran Premio de Bélgica, luego de haber terminado 13° en la clasificación y beneficiarse por las sanciones aplicadas a Lando Norris e Isack Hadjar.

Ads

El argentino consiguió una buena actuación con el Alpine y quedó a las puertas del top 10 en la tanda clasificatoria. Sin embargo, tras la sesión reconoció los problemas que tuvo para encontrar el rendimiento esperado del monoplaza.

"Es un auto difícil de manejar y genera mucha inconsistencia", explicó Colapinto, quien señaló que el equipo no logró mejorar el rendimiento durante la jornada.

Ads

"No mejoramos nada, empeoramos en la mañana. No fueron buenos cambios. Es un auto difícil de poner a punto porque tiene una ventana muy pequeña. Es muy difícil corregirlo y eso genera mucha inconsistencia y un auto impredecible de manejar", agregó el piloto argentino.

Además, el pilarense apuntó a la falta de velocidad del Alpine en las rectas y destacó la importancia de la carrera: "Mañana va a ser una carrera larga, ojalá podamos sumar".

Ads

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien marcó el mejor tiempo del fin de semana con su Mercedes. El joven piloto largará desde la primera posición, acompañado por Max Verstappen, que finalizó segundo con Red Bull.

El Gran Premio de Bélgica se disputará este domingo desde las 10.00 (hora argentina), donde Colapinto buscará avanzar posiciones desde el puesto 11° y conseguir un buen resultado para Alpine.