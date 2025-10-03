El bonaerense Franco Colapinto cerró la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en la 19ª posición. El piloto de Pilar, que compite para la escudería Alpine, aprovechó la tanda para adaptarse al circuito urbano de Marina Bay, aunque un leve roce contra el muro lo condicionó y le impidió cerrar su vuelta rápida con neumáticos blandos.

First session in Singapore done ✅ pic.twitter.com/ryLnRh0LbH — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 3, 2025

Tras el incidente, Colapinto se limitó a girar con gomas duras para sumar kilómetros y trabajar en la puesta a punto. En tanto, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó 13º, con un registro casi un segundo más veloz que el del argentino.

En paralelo, el foco también está puesto en McLaren, que puede consagrarse bicampeón del Campeonato de Constructores este fin de semana si logra sumar 13 puntos. En la primera tanda, Oscar Piastri se mostró más sólido que Lando Norris, aunque ambos tuvieron problemas de subviraje y tráfico.

Aston Martin's Fernando Alonso tops the timesheets in first practice 📈



Let's take a look through the full classification! 👇#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OeciN5Mn4a — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

La pelea por el título sigue al rojo vivo con Piastri, Norris y Max Verstappen como protagonistas, lo que le da un marco especial a la carrera nocturna en Singapur. La segunda práctica está prevista para este jueves a las 10.00 (hora argentina), con transmisión por Disney+ Premium y F1TV.

