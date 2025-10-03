El pilarense Franco Colapinto quedó 19° en la segunda práctica de F1 en Singapur
El piloto argentino tuvo poco tiempo de pista por los múltiples accidentes. La tercera práctica será clave antes de la clasificación.
El pilarense Franco Colapinto terminó 19° en la segunda práctica del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, repitiendo el puesto de la primera tanda. La jornada en el circuito de Marina Bay estuvo marcada por varios accidentes que limitaron el tiempo de pruebas y complicaron la preparación de los equipos.
“Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto como en otros fines de semana. Me está costando encontrar la estabilidad y que el auto sea predecible”, señaló Colapinto tras la sesión, realizada en la noche asiática. Además, aclaró que no está utilizando el chaleco especial para hidratarse ante el calor y anticipó que no lo hará durante el resto del fin de semana. Su compañero, Pierre Gasly, terminó 16°, casi siete décimas más rápido.
La tanda tuvo varios incidentes. George Russell provocó la primera bandera roja al chocar contra el muro en la curva 16, mientras que Liam Lawson impactó contra un muro lateral, obligando a limpiar la pista. Más tarde, un choque entre Lando Norris y Charles Leclerc en boxes interrumpió la práctica; la Ferrari de Leclerc salió sin daños, pero el McLaren de Norris debió ser reparado.
El más rápido fue Oscar Piastri, líder del Mundial de pilotos, seguido por Isack Hadjar (RB), Max Verstappen (Red Bull) y Fernando Alonso (Aston Martin). Los accidentes aumentan la relevancia de la tercera práctica, donde los equipos buscarán mejorar antes de la clasificación del sábado, prevista para las 10.00 (hora argentina).
