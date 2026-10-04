Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 después de protagonizar una remontada de ocho puestos desde el fondo de la grilla. El piloto pilarense largó 21° y, pese a una estrategia complicada para Alpine, logró avanzar hasta la bandera a cuadros y finalizar por delante de su compañero Pierre Gasly, que terminó 16°.

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La carrera comenzó más de una hora después de lo previsto debido a la lluvia torrencial que cayó sobre el circuito de Sepang. A eso se sumó un inesperado problema de software que afectó a varios autos durante la vuelta de formación y obligó a retrasar todavía más el inicio.

La largada también fue complicada para Alpine. El equipo había optado por neumáticos slick para el comienzo de la carrera, a diferencia de 14 de los 22 pilotos, que eligieron gomas para lluvia. La decisión condicionó especialmente a Gasly, que había partido noveno, mientras Colapinto tampoco pudo aprovechar plenamente la primera neutralización.

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El argentino recibió por radio la indicación de respetar el delta antes del relanzamiento y eso le impidió recuperar parte del terreno perdido. Sin embargo, con el correr de las vueltas comenzó a construir su remontada.

A tricky afternoon in Malaysia. pic.twitter.com/C58bP59TYl — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 4, 2026

En la vuelta 30, Colapinto ya había avanzado hasta el 11° puesto, aunque todavía debía realizar una segunda parada. Cuando ingresó a boxes en el giro 33 para colocar neumáticos duros, cayó hasta el 19° lugar y volvió a quedar obligado a recuperar posiciones.

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Lejos de resignarse, el pilarense mostró buen ritmo con el compuesto duro y comenzó a descontarles a sus rivales. En la vuelta 38 superó a Carlos Sainz y, gracias también a las detenciones de otros pilotos, consiguió volver a ubicarse 15°.

La carrera tuvo otro momento clave en la vuelta 44, cuando un Virtual Safety Car provocado por el despiste de Alexander Albon le permitió a Colapinto realizar una tercera parada y colocar neumáticos medios nuevos.

En ese tramo, Gasly realizó su cuarta detención y quedó 17°, dos puestos por detrás de su compañero. El francés, que había largado noveno, terminó finalmente 16°.

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El cierre fue intenso. Tras la salida del safety car, Colapinto esperó el momento indicado para superar a Oliver Bearman y así avanzar hasta el 13° lugar. Intentó acercarse además al grupo que tenía a Arvid Lindblad, Nico Hülkenberg y Lance Stroll, pero no tuvo tiempo suficiente para meterse entre los diez primeros.

De esta manera, el argentino completó una remontada de ocho posiciones, desde el 21° lugar de partida hasta el 13° puesto final. No alcanzó para sumar puntos, pero sí logró terminar por delante de Gasly en una carrera particularmente complicada para Alpine.

Tras la competencia, Colapinto fue autocrítico con la estrategia elegida para el comienzo de la carrera. “Fue la decisión incorrecta”, reconoció el bonaerense, quien explicó que con los neumáticos lisos tuvo que asumir muchos riesgos debido a las condiciones de la pista.

“En la largada me quedé patinando y el auto no salió para adelante”, contó el piloto. Según explicó, el equipo había pensado que la pista se secaría rápidamente, en tres o cuatro vueltas, pero la decisión terminó condicionando el desarrollo de la carrera.

Más adelante, Colapinto destacó que pudo encontrar un buen ritmo con los neumáticos lisos y avanzar sobre varios autos. “Después tuvimos muy buen ritmo con la goma lisa y pasé a varios autos; eso es positivo para el futuro”, señaló.

Finalmente, resumió su sensación después de una jornada complicada: “No decidimos bien. Fue la decisión incorrecta. Una pena que nos haya costado tanto esa decisión. Hay que trabajar para el futuro”.

En el frente de la carrera, Max Verstappen completó una actuación sólida y se quedó con la victoria en Sepang. El neerlandés había largado desde la pole, recuperó la punta tras el primer relanzamiento y logró administrar las distintas estrategias para quedarse con su primer triunfo de la temporada 2026.

“FUE LA DECISIÓN INCORRECTA. ES LO QUE HAY. UNA PENA QUE NOS HAYA COSTADO TANTO CON ESA DECISIÓN”



FRANCO COLAPINTO LUEGO DE LA CARRERA EN MALASIA 🇲🇾 pic.twitter.com/w0AOS6W1fK — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 4, 2026

Kimi Antonelli terminó segundo y Lewis Hamilton completó el podio, en una carrera que también tuvo el abandono de George Russell.

Para Colapinto quedó una remontada de ocho posiciones, de la 21ª a la 13ª, aunque sin premio en los puntos. Alpine, en cambio, se fue de Sepang con un resultado complicado después de una estrategia que el propio equipo terminó pagando caro.

El próximo desafío para el pilarense será el Gran Premio de Singapur, que se disputará el próximo fin de semana.