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Epic footage and unbelievable racing as Colapinto gets past Lawson and Gasly 🍿#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PzsLXRKAQt — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Franco Colapinto se quedó con el reconocimiento al mejor sobrepaso del mes en la Fórmula 1, elegido por los fans. El piloto de Alpine se quedó con el 56% de los votos en la encuesta oficial.

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Detrás quedaron otras maniobras de nombres pesados como Max Verstappen y Lewis Hamilton. La maniobra que le dio el premio fue en la vuelta 31 del Gran Premio de Bélgica, el 19 de julio en Spa-Francorchamps. Ahí metió un 2x1 para pasar a Lawson y a su compañero Pierre Gasly. Terminó décimo y se llevó un punto.

El reconocimiento llegó en pleno receso de verano y se suma a otro dato que lo deja bien parado: aparece entre los diez mejores pilotos de la temporada en un ranking armado por expertos de la categoría.

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Colapinto figura décimo con 7 puntos, arriba de su lugar en el Campeonato de Pilotos, donde está 12° con 19 unidades. En lo que va del año sumó en seis carreras: Canadá, Miami, Gran Bretaña, China, Barcelona y Bélgica.

La F1, en receso

La competencia se encuentra en el tradicional receso de verano y retomará la actividad del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.

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Colapinto volverá a subirse al Alpine en el circuito de Zandvoort, escenario que tendrá formato Sprint y marcará el comienzo de la segunda parte de la temporada.

Así sigue el calendario, con los dos últimos grandes premios en duda sobre su sede debido al conflicto bélico en Oriente Medio:

Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

Gran Premio de Bahrein (*) : de 2 al 4 de octubre (*) se correrá en el circuito de Sepang, Malasia, por el conflicto de Oriente Medio

: de 2 al 4 de octubre Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre ⚠ En duda por conflicto de Oriente medio

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre ⚠ En duda por conflicto de Oriente medio