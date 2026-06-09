Con un video grabado en la última residencia de Perón: El PJ bonaerense lanzó una campaña de "afiliaciones masivas"
Axel Kicillof y Mariano Cascallares protagonizan el video de lanzamiento y convocaron a fortalecer al PJ bonaerense. "Va a permitir que nuestro partido se amplíe, contenga todo, sea más participativo y abierto”, expresó el gobernador.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña de “afiliación masiva” para ampliar el padrón y aumentar la participación ciudadana.
La iniciativa fue presentada a través de un video difundido por el gobernador Axel Kicillof y el secretario general del partido, Mariano Cascallares, que se filmó en la casa de Gaspar Campos, la última residencia de Juan Domingo Perón, ubicada en Vicente López, y que hoy pertenece al PJ. La fecha elegida para el lanzamiento también coincide con el 70° aniversario de los fusilamientos de José León Suárez y del asesinato del general Juan José Valle, episodios emblemáticos de la Resistencia Peronista posteriores al Golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955.
La iniciativa consiste en una preafiliación que se hace a través de un formulario online, aunque después el trámite debe completarse en una sede partidaria de manera presencial.
“Estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que nuestro partido se amplíe, contenga todo, sea más participativo y abierto”, expresó Kicillof.
Y agregó: "En momentos en que nos quieren inculcar que es todos contra todos, sálvese quien pueda , nosotros volvemos a la historia, fortalecemos nuestro destino y, de esta manera, los invitamos a todos y todas a afiliarse".
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