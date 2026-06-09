El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña de “afiliación masiva” para ampliar el padrón y aumentar la participación ciudadana.

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La iniciativa fue presentada a través de un video difundido por el gobernador Axel Kicillof y el secretario general del partido, Mariano Cascallares, que se filmó en la casa de Gaspar Campos, la última residencia de Juan Domingo Perón, ubicada en Vicente López, y que hoy pertenece al PJ. La fecha elegida para el lanzamiento también coincide con el 70° aniversario de los fusilamientos de José León Suárez y del asesinato del general Juan José Valle, episodios emblemáticos de la Resistencia Peronista posteriores al Golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955.

9 de junio, fecha especial para el sentimiento del pueblo argentino ya que se cumplen 70 años de los fusilamientos de José León Suarez y el asesinato del general Juan José Valle, héroes todos de la Resistencia Peronista.



Iniciamos hoy esta campaña de afiliación seguros de que… pic.twitter.com/RRjx93W8cB — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) June 9, 2026

La iniciativa consiste en una preafiliación que se hace a través de un formulario online, aunque después el trámite debe completarse en una sede partidaria de manera presencial.

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“Estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que nuestro partido se amplíe, contenga todo, sea más participativo y abierto”, expresó Kicillof.

Y agregó: "En momentos en que nos quieren inculcar que es todos contra todos, sálvese quien pueda , nosotros volvemos a la historia, fortalecemos nuestro destino y, de esta manera, los invitamos a todos y todas a afiliarse".

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