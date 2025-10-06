Desde el PJ bonaerense en particular, y Fuerza Patria en general, recurrirán a la Justicia este lunes para solicitar que no se avance en la reimpresión de boletas por la baja de José Luis Espert, el cabeza de lista libertario que, acorralado por denuncias de vínculos narcos, bajó su postulación.

Desde el oficialismo provincial destacaron el enorme costo económico que ello implicaría.

En este marco, presentarán un amparo ante el juez electoral Alejo Ramos Padilla para que impida la reimpresión.

Fuentes del Frente Renovador revelaron al medio Todo Noticias que “hay antecedentes cuando un candidato falleció entre las PASO y las generales -que era otro contexto, no era un narcocandidato como es Espert, que está procesado y en una causa judicial con el tema de los US$200.000 de Fred Machado-, que la cara tuvo que quedar igual porque la impresión de las boletas ya está validada”.

Además, aprovecharon para pegarle a Javier Milei y a sus ajustes ya que, indicaron, se hicieron recortes en todos los ámbitos y, por ende, ahora no se puede incurrir en un gasto exorbitante por problemas ajenos al sentir de las mayorías.

