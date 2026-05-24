El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires rechazó la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dispuesta por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y advirtió que la medida constituye “un grave antecedente institucional” y un avance contra la autonomía sindical.

Ads

El fallo judicial, firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, anuló las elecciones realizadas en la seccional Campana entre el 2 y el 4 de marzo y también la elección nacional del 18 de marzo, en la que Abel Furlán había sido reelecto como secretario general del gremio.

La resolución dispuso además la intervención judicial de la UOM y designó al abogado Alberto Biglieri como interventor, quien deberá convocar a nuevos comicios en un plazo de 180 días. La decisión dejó sin efecto los mandatos surgidos de esas elecciones y provocó un fuerte rechazo del peronismo y de distintos sectores sindicales.

Ads

Según el fallo, existieron “graves irregularidades” durante el proceso electoral. Entre ellas, los magistrados señalaron la extensión de los comicios durante tres jornadas sin controles suficientes, la custodia exclusiva de las urnas por parte de la Junta Electoral y la ausencia de escrutinios públicos diarios.

La presentación judicial había sido impulsada por la Lista Naranja, encabezada por Ángel Derosso, que reclamaba mayores garantías de transparencia y que la votación se realizara en una sola jornada. De acuerdo a la sentencia, esos planteos fueron rechazados por la Junta Electoral alineada con Furlán sin una notificación formal a la oposición.

Ads

Los jueces también cuestionaron la propuesta de permitir que apoderados de otras listas durmieran en la sede sindical para custodiar las urnas, una alternativa que calificaron como “inaceptable e irrazonable”.

El PJ bonaerense denunció un avance contra los sindicatos

A través de un comunicado difundido el sábado, el PJ bonaerense sostuvo que la resolución judicial “alteró una decisión tomada democráticamente por las y los trabajadores metalúrgicos”.

“No puede naturalizarse que sectores del Poder Judicial avancen sobre organizaciones sindicales mientras el gobierno nacional impulsa un modelo de ajuste, deterioro salarial y retroceso productivo”, expresó el partido provincial.

Ads

Además, consideró que “lo que está en juego es el derecho de los trabajadores a organizarse y defender sus intereses frente al poder económico” y aseguró que “la justicia intenta disciplinar a quienes defienden el trabajo, el salario y la industria nacional”.

“El peronismo nació junto a los trabajadores y no será indiferente frente a ningún intento de condicionar, intervenir o debilitar a las organizaciones sindicales”, concluyó el documento.

También hubo rechazo del PJ nacional y respaldo sindical

El Partido Justicialista nacional también repudió la intervención de la UOM y vinculó la medida con “un proceso de persecución y proscripción de dirigentes políticos y sindicales”.

En el comunicado, el espacio presidido por Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que el Gobierno nacional y sectores del Poder Judicial avanzan sobre los sindicatos en el marco de “un proceso de desindustrialización” y “flexibilización laboral”. Además, expresó su “absoluta solidaridad” con Abel Furlán y los trabajadores metalúrgicos.

En paralelo, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, convocó para este martes 26 a las 12 a un “abrazo en defensa de la UOM” frente a la sede sindical de Adolfo Alsina 485, en la Ciudad de Buenos Aires.

No vamos a permitir que se vulnere la autonomía de los sindicatos! pic.twitter.com/clzrEL3ACx — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 24, 2026

“No vamos a permitir que se vulnere la autonomía de los sindicatos”, escribió el dirigente estatal al difundir la convocatoria bajo el lema “No a la intervención”.