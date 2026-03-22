Tomás Etcheverry (32° ránking) logró vencer al español Rafael Jodar (102°) por 7-5 y 6-4 en el Miami Open y alcanzó por primera vez los octavos de final de un Masters 1000.

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El reciente campeón del ATP 500 de Río quedó a un paso en tres ocasiones de los octavos (Masters 1000 de Roma 2024, Shanghai 2024 y Toronto 2025).

De esta forma, el oriundo de La Plata deberá esperar para conocer a su rival que sale del duelo entre el local Tommy Paul (23º) y el belga Raphael Collignon (72º).

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Big Vamos 💪@tometcheverry battles past Jodar 7-5 6-4 to reach the #MiamiOpen fourth round for the first time! pic.twitter.com/9hLBDqevxR — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2026

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