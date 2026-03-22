El platense Etcheverry se metió por primera vez en los octavos de final de un Masters 1000
El tenista argentino venció a Rafael Jodar por 7-5; 6-4. Rompe un "maleficio" personal tras haber quedado a las puertas de los octavos en un Masters en tres ocasiones.
Tomás Etcheverry (32° ránking) logró vencer al español Rafael Jodar (102°) por 7-5 y 6-4 en el Miami Open y alcanzó por primera vez los octavos de final de un Masters 1000.
El reciente campeón del ATP 500 de Río quedó a un paso en tres ocasiones de los octavos (Masters 1000 de Roma 2024, Shanghai 2024 y Toronto 2025).
De esta forma, el oriundo de La Plata deberá esperar para conocer a su rival que sale del duelo entre el local Tommy Paul (23º) y el belga Raphael Collignon (72º).
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