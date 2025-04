Juan Malpeli opinó que “nos queda el sabor amargo de que el Papa no haya venido a la Argentina en su papado” pero “que el sabor amargo no es hacia él sino hacia nosotros, hacia los que nos hacemos llamar dirigentes en diferentes responsabilidades o alturas que creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias para que el Papa venga".

“Porque el Papa de venir -obviamente- tenía que venir como prenda de unidad y no como motivo de discordia, de aumentar la grieta. Y me parece que muchos de los que nos llamamos dirigentes que nos inflamos el pecho diciéndonos dirigentes y nos gusta decirnos dirigentes, a veces, no entendimos eso y eso también me genera tristeza”, señaló durante la sesión homenaje en la Legislatura este miércoles.

Y agregó: “El Papa Francisco, con su desaparición física, llega a ese grupo selecto de gente que su hacer se convierte en legado férreo no discutible. No solo la iglesia no será la misma después de Francisco, sino que el mundo tampoco será el mismo por lo que hizo, por su testimonio y lo que marcó”.

Para finalizar, el legislador platense citó a Francisco: "No le tengan miedo al futuro Atrévanse a soñar a lo grande." Su forma de soñar fue abrir puertas, tender puentes e interpelar a mucho más que a los fieles católicos. Ese es el mensaje que me parece a mí primordial para la política y que está viviendo nuestro país. Interpelemos a aquel que no está de acuerdo porque los que están de acuerdo son fáciles".

Fallecimiento de Vaudagna

Malpeli también hizo una breve alusión al fallecimiento del abogado, exconcejal, docente universitario y dirigente peronista de La Plata Oscar Vaudagna.

Lo definiió como “un referente político de la ciudad de la Plata” y miembro del “peronismo militante, también cristiano”.