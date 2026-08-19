El platense Thiago Tirante logró uno de los resultados más importantes de su carrera al derrotar al checo Jakub Mensik por 5-7, 6-4 y 6-4 en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, clasificándose por primera vez a los cuartos de final de un certamen de esta categoría.

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El encuentro comenzó con ventaja para Mensik, que se quedó con el primer set por 7-5. Sin embargo, Tirante logró revertir el desarrollo del partido y elevó su nivel en los dos parciales siguientes para imponerse por 6-4 y 6-4.

Gigante, Tirante 🇦🇷



Thiago Augustin Tirante defeats Mensik 5-7 6-4 6-4 to reach his first Masters quarter-final! #CincyTennis pic.twitter.com/a316nTVP8c — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2026

El pase a cuartos representa un hito para Tirante ya que nunca antes había alcanzado esta instancia en un Masters 1000. Junto a Francisco Cerúndolo, son los únicos dos argentinos en activo que han avanzado al menos una vez a cuartos de final de Masters 1000.

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El triunfo ante Mensik alimenta además las expectativas en torno a su proyección dentro del circuito. El diestro de 25 años por ahora figura en el No. 41 del ranking en vivo, lo que asegura un nuevo récord personal en su carrera en el PIF ATP Rankings después de Cincinnati.

En busca de un lugar en las semifinales, el argentino enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre el francés Arthur Fils y el australiano Alex de Miñaur.

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