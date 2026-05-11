El oriundo de La Plata, Thiago Tirante (69°) logró uno de los triunfos más resonantes de su carrera al vencer al local Flavio Cobolli (12°) por 6-3 y 6-4, avanzó de ronda en el Roma Open y por primera vez se mete en los octavos de final de un Masters 1000.

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Tirante, de 25 años, venía de derrotar al invitado anfitrión Gianluca Cadenasso (183°) y a otro top 20 como el británico Cameron Norrie (19°) en las fases previas.

El duelo se presentaba complicado por la calidad de su rival pero sacó adelante un gran partido en la cancha central del Foro Itálico.

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De esta manera, el dos veces semifinalista en el Tour, en Bastad 2024 y Houston 2026, se metió por primera ocasión entre los 16 mejores de un torneo de Masters 1000, alcanzó su posición más alta en el ordenamiento masculino al escalar virtualmente hasta el 56° puesto. "Para mí significa mucho. Este es el mejor año de mi carrera y estoy contento con mi nivel y con poder llegar por primera vez a 4R de un ATP Masters 1000 y después de ganarle a un jugador como Cobolli", dijo.

Ahora se vendrá el ruso Daniil Medvedev (9°) en la próxima instancia.

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THIAGO TIRANTE 🇦🇷 (#69) ELIMINÓ A COBOLLI 🇮🇹 (#12) Y AVANZÓ A LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MASTERS 1000 DE ROMA. pic.twitter.com/Slq7Dgwh7F — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) May 11, 2026