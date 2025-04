La muerte del papa Francisco sacudió al mundo entero. Tenía 88 años y era una figura de referencia espiritual no solo para los católicos, sino también para millones de personas que encontraron en él un líder de valores firmes y gestos humanos.

Apenas pasadas las 6 de la mañana, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado oficial donde expresó su pesar por el fallecimiento del Sumo Pontífice y envió sus condolencias a la familia Bergoglio.

“El Presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el Sumo Pontífice un líder espiritual”, comienza el texto difundido por el gobierno. Luego, se subraya que Francisco fue el primer argentino en liderar la Iglesia Católica, desde el año 2013, y que lo hizo “con entrega y amor”.

El presidente Javier Milei también resaltó el compromiso del Papa en “la incansable lucha para proteger la vida desde la concepción”, así como su impulso al diálogo interreligioso y su dedicación pastoral especialmente orientada a los jóvenes.

Desde el Ejecutivo también se valoraron los gestos concretos de austeridad que el Papa llevó al Vaticano durante su pontificado, como símbolo de una Iglesia más cercana a los más humildes.

El mensaje concluyó con una oración en latín, como despedida: “Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace”, que se traduce como: “Concédele, oh Señor, el descanso eterno. Y que la luz perpetua le brille. Que descanse en paz”.