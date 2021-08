Fernández advirtió que "si alguno piensa que me van hacer caer por un error que cometí, sépanlo, ¡me fortalecen!". "Me siento un hombre común, y a veces no tengo en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo, y fue un error, y lo asumo, lo asumí y pedí disculpas, pero lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, de Educación o el de Trabajo", aseveró.