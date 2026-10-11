El bloque de diputados provinciales del PRO presentó un proyecto de ley para que el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, concurra cada tres meses a la Legislatura para rendir cuentas sobre la gestión, en un mecanismo similar al que establece la normativa nacional para el jefe de Gabinete.

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La iniciativa, impulsada por la diputada Natalia Blanco, propone incorporar un inciso al artículo 25 de la Ley de Ministerios bonaerense (15.477). El objetivo es establecer la obligación de que el funcionario se presente de manera trimestral y alternada ante las cámaras de Diputados y Senadores.

Qué información deberá presentar el ministro

De acuerdo con el proyecto, los informes deberán incluir un panorama de la situación política e institucional de los 135 municipios bonaerenses, además del estado de los distintos ministerios.

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También se deberán detallar la ejecución del presupuesto, el avance de los programas de gobierno y los fondos transferidos, junto con las acciones desarrolladas en materia electoral.

La propuesta contempla, además, que el funcionario pueda abordar cualquier otra cuestión que resulte de interés para los integrantes del Poder Legislativo.

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Cómo serán las exposiciones en la Legislatura

El proyecto establece que el ministro contará con un máximo de 30 minutos para presentar el informe de gestión. Posteriormente, se habilitará un bloque de dos horas para responder las preguntas formuladas por los distintos bloques legislativos.

Las respuestas podrán brindarse de manera oral o por escrito, según lo previsto en la iniciativa.

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El esquema busca replicar, en el ámbito provincial, el mecanismo de rendición de cuentas que lleva adelante el jefe de Gabinete de la Nación ante el Congreso.

Los argumentos del PRO

Desde la bancada opositora, que conduce Alejandro Rabinovich, señalaron que el ministro de Gobierno ocupa un lugar central en la articulación política del Ejecutivo con los municipios y la Legislatura.

En ese sentido, destacaron que de esa cartera dependen áreas vinculadas con las relaciones con los municipios, las cuestiones electorales y la intervención en la elaboración y el control de la ejecución del presupuesto.

“Los bonaerenses tienen derecho a saber en qué estado se encuentra la gestión y cómo se ejecutan los recursos públicos, y esta Legislatura tiene la obligación constitucional de controlar al Poder Ejecutivo”, sostuvieron los legisladores.

Además, remarcaron que la propuesta “no entorpece la gestión” y busca contribuir a su mejor funcionamiento. “El control fortalece la democracia”, afirmaron.

Por último, desde el bloque aclararon que la eventual implementación de las comparecencias trimestrales no reemplazará ni limitará las facultades de la Legislatura para solicitar informes, convocar a otros funcionarios o impulsar interpelaciones.

El proyecto deberá avanzar en el ámbito legislativo para convertirse en ley y establecer formalmente este mecanismo de seguimiento de la gestión del Gobierno bonaerense.