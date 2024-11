La problemática de las tomas de tierras en La Plata, que ya cuenta con más de 260 asentamientos en la periferia de la ciudad, generó un intenso debate en el Concejo Deliberante tras la presentación de un proyecto del PRO para prevenir nuevas usurpaciones. La iniciativa, impulsada por el edil Nicolás Morzone, propone un protocolo con medidas como una línea de denuncias vecinales, patrullajes activos por parte de la Municipalidad y una rápida intervención judicial para desactivar intentos de ocupación.

Al presentar la propuesta, Morzone vinculó el fenómeno con “grupos mafiosos” y denunció la supuesta connivencia de dirigentes políticos en las usurpaciones. “A (el intendente Julio) Alak no le importa, a (el presidente del Concejo, Marcelo) Galland no le importa. Y tampoco al concejal Juan Granillo, porque si no, tratarían los proyectos en las comisiones y no los cajonearían como hicieron con los 15 que presenté este año”, arremetió.

Además, Morzone subrayó la ineficacia judicial y policial en estos casos. “La justicia es lenta, no funciona y actúa en connivencia con la policía”, afirmó, citando el ejemplo de Pinamar, donde un protocolo similar permitió desactivar 35 tomas en un año.

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Pablo Elías, calificó el discurso del PRO como una “teatralización de la política” y rechazó lo que consideró una “estigmatización” hacia las personas sin vivienda. Su compañero de bloque, Juan Granillo, cuestionó la falta de fundamentos del proyecto y pidió a Morzone que denuncie si tiene pruebas concretas de delitos.

Puede interesarte

Por su parte, el edil del PRO Lucas Lascours aportó otro caso concreto: el club de Planeadores en Los Hornos, donde se detectaron ventas de lotes ilegales a través de redes sociales. “Esto muestra que, además de gente necesitada, hay mafias operando. Estigmatizar es sacarse una foto con la gente y una máquina, y después dejarlos sin agua, sin cloacas, sin calles ni luz”, lanzó, en una crítica directa al peronismo.

El debate dejó expuestas las diferencias entre oficialismo y oposición sobre cómo abordar una problemática que sigue creciendo en la capital provincial y que afecta tanto a sectores vulnerables como a propietarios legítimos.