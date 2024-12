Tras el anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre un recorte en la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados a través de PAMI, el ministro de Salud bonaerense, salió a criticar duramente la medida.

Cabe recordar que solo aquellos que perciban un haber máximo de $388.500 podrán seguir accediendo a la cartilla y para ello deberán realizar una gestión ante el organismo que incluye copias de recetas médicas entre otras exigencias.

En esa línea, Nicolás Kreplak aseguró: “Se elimina el programa de medicamentos gratuitos del PAMI. Esto agrava la crisis de acceso a medicamentos y suma un nuevo capítulo a la política sanitaria del gobierno nacional que profundiza nuestra preocupación”.

Y detalló: “Sólo accederán a la medicación cubierta al 100%, y mediante un trámite especial, quienes no cobren más de una jubilación mínima y media (389 mil pesos), no tengan prepaga, un auto con antigüedad menor a 10 años y no tengan más de una propiedad a su nombre”.

En este marco, el ministro valoró: “Que un jubilado tenga que hacer un trámite extra para tener sus medicamentos, es una barrera de acceso al derecho a la salud que ya está sucediendo”.

Y advirtió: “En hospitales bonaerenses ya vemos (antes del retroceso de hoy) un 20% de aumento en la demanda de medicamentos por pacientes de PAMI que no alcanzan a comprar lo necesario para sus tratamientos.”

“Estas decisiones impactan en todo el sistema y el resultado lo vamos a absorber en las guardias y contener en farmacias”, sentenció el titular de la cartera sanitaria de la Provincia.

Asimismo afirmó que existen estudios que “señalan que un jubilado gasta hoy el 35% de sus ingresos para cubrir la canasta de medicamentos y con esta decisión tendrán que destinar hasta el 80% en aquellos que cobran la mínima”.

“El problema principal es que el PAMI se financiaba en parte con el impuesto PAIS, que se retira sin reemplazo de financiamiento, en otra medida de redistribución regresiva”, aseveró el ministro de Kicillof.

“Estamos volviendo al programa impuesto por el macrismo, que ya fracasó. Siguen ajustando a los que más necesitan atentando contra la salud de nuestros jubilados”, concluyó.

Inflación, jubilaciones y costo de los medicamentos en Argentina

El estudio citado por Kreplak asegura que en enero de 2024, más de dos tercios de los jubilados argentinos, con una edad promedio de 71.7 años, recibían la pensión mensual mínima equivalente a $93 USD (o $142 USD con el bono).

En el documento se señala que en 360 medicamentos esenciales rastreados entre diciembre de 2020 y enero de 2024, los precios aumentaron una mediana (IQR) del 1051% (923%-1174%), superando la inflación acumulada del 849%, con una notable aceleración en los aumentos de precios desde octubre de 2023.

En esa línea se destaca que los beneficios de las pensiones habían aumentado un 455% según la fórmula de ajuste estándar y un 744% al incluir las bonificaciones excepcionales. Pero que también aumentó considerablemente la carga de los costos de los medicamentos cardiovasculares sobre las pensiones mínimas.

Y detalla que en enero de 2024, los jubilados debían destinar el 34.9% de su pensión a un régimen de tratamiento básico de tres medicamentos (β-bloqueante, aspirina de baja dosis, y estatina).

En esa línea se remarca que los pacientes sin seguro afrontaban el precio minorista total, mientras que los seguros privados normalmente cubrían aproximadamente el 40% de esos costos.

En tanto que para aquellos con seguro social, incluido el PAMI, los costos de bolsillo fluctuaron, con subsidios que cubrían entre 30% y 70% de los gastos de medicamentos. Además, PAMI ofrece 167 medicamentos esenciales de forma gratuita a sus afiliados.

Bajo estos conceptos, el estudio afirma que en conjunto, la liberalización de los precios de los medicamentos significó, para los jubilados, un gasto de más de un tercio de sus jubilaciones o pensiones para un régimen de tratamiento básico.

Y el documento concluye asegurando que la devaluación de la moneda y la desregulación de los precios de los medicamentos se asociaron con un aumento sustancial en los costos, superando la tasa de inflación y los aumentos de las pensiones/jubilaciones.