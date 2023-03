Fernando Romero, vecino de Hurlingham y creador del hit mundialista "Muchachos", será invitado especial del presidente de la AFA, Cluadio Chiqui Tapia para el primer partido de la selección argentina tras el campeonato del mundo.

"Me cuesta hacer entrar los agradecimientos en un tweet. Hoy Chiqui Tapia me contactó para hacerme parte de la fiesta del jueves, y eso es en gran parte gracias a ustedes, que se enamoraron de la canción, y quisieron regalarme esta oportunidad. Me rebalsa el corazón. Los quiero", compartió Fernando a través de su cuenta de Twitter.

Días atrás el profesor de teología había lamentando no haber podido obtener su entrada para ver a la Scaloneta y su pedido llegó hasta las autoridades de la AFA.

"Hice la fila con mi celular y compu. Mi esposa, mi papá y hermano lo mismo, pero ninguno pudimos conseguir. No pude conseguir ningún tipo de entrada", sostuvo y agregó: "No soy de manguear, nunca mangueé nada, ni antes, ni durante, ni en ninguna nota ni nada. Pero sí me gustaría tener un contacto, saber que ellos saben de mi existencia, que saben quién soy, la posibilidad de hablar con alguien de AFA, dirigentes, jugadores o quien sea".

Su pedido llegó y el Chiqui Tapia lo invitó al primer partido amistoso de la Selección argentina contra Panamá que se jugará este jueves en el estadio Más Monumental.