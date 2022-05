En el marco de las políticas de promoción en materia de género y diversidad sexual se elaboraron cuadernillos de Sensibilización sobre Temáticas de Diversidad Corporal el cual introduce términos para entender de qué hablamos cuando hablamos sobre diversidad corporal y gordofobia, los discursos médicos que circulan en torno a estas cuestiones, la influencia de la pandemia de Covid-19, los estereotipos en los medios de comunicación, y detalla las leyes que en nuestro país promueven la diversidad corporal y garantizan el acceso a derechos a las personas gordas.

En este contexto, la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos realizó un raconto sobre las validaciones que se generan socialmente en torno a las violencias por razones de género y las discriminaciones, sesgos y violencias vinculadas a la gordofobia. “Desarmar y desandar las violencias también significa revisar la formación".

Este cuadernillo buscan que forme parte de la bibliografía de las más de 10 diplomaturas y cursos superiores que tiene la Escuela de Gobierno en Salud”.

La presentación estuvo a cargo de la filósofa y activista -autora de los libros Gorda Vanidosa y Gorda Traidora - Lux Moreno y la filósofa, activista y coeditora del libro “Cuerpos sin patrones” Laura Contreras.

La activista e integrante de la ONG AnyBody Mercedes Estruch, compartió datos de una encuesta nacional de talles realizada en 2021 para ilustrar la situación a nivel país: “a la hora de no encontrar talle, el 55% de las personas cuestiona su cuerpo. El 85% de los encuestados su primera dieta la hicieron antes de los 20 años y el 54% antes de los 15. El 36% de las personas siente tristeza porque su cuerpo no encaja. Esto habla de que no se está garantizando el acceso a una salud integral a las personas”.

El cuadernillo de sensibilización confeccionado para el público en general incluye propuestas para la formación en igualdad de género y contra las violencias, una interiorización en la diversidad corporal, la gordofobia y los estereotipos corporales y otros aportes sobre la perspectiva del derecho desde la diversidad gorda.