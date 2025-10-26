El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada mayormente soleada y sin lluvias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de las fuertes tormentas que afectaron la región el sábado.

Ads

En tanto, para la Provincia de Buenos Aires, el organismo indicó que esta mañana se registran chaparrones en el suroeste bonaerense —especialmente en Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso—, mientras que en el resto del territorio provincial el cielo se presenta con nubosidad variable.

Puede interesarte

Durante la tarde del domingo, las lluvias se desplazarán hacia la costa atlántica, desde Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú.

Ads

#PronósticodelTiempo 🇦🇷

Luego de las lluvias de 100 a 150 mm 🌧 en amplios puntos del país, llega a partir de hoy una masa de aire frío polar inusual para octubre 📉, con heladas esta semana en la región Pampeana.



📲Más detalles 👇https://t.co/NXtuQRFXXw pic.twitter.com/YStmpV7kiL — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 26, 2025

Según Meteored, “sobre las provincias de Buenos Aires y La Pampa predominarán condiciones de tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, mínimas de entre 7 y 9 °C en áreas rurales y entre 10 y 12 °C en zonas urbanas. Las máximas oscilarán entre 16 y 20 °C en el sur de la región pampeana, y de 20 a 25 °C en el resto”.

Para el lunes, las condiciones se mantendrán, con lluvias que se extenderán hacia el centro y oeste bonaerense, mientras que al norte se espera cielo nublado. A partir del martes, comenzará un período de mejora y estabilidad que se irá extendiendo desde el suroeste provincial, con nubosidad variable y sin precipitaciones, hasta alcanzar cielos casi despejados hacia el viernes.

Ads