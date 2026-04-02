En el marco de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, Claudio Maffia, baterista de Kapanga, recordó su experiencia como veterano del conflicto y rindió homenaje a los compañeros caídos. Maffia tenía apenas 19 años cuando realizó el servicio militar y vivió de cerca los primeros momentos del enfrentamiento con Gran Bretaña, incluyendo más de dos meses en Tierra del Fuego, entre la incertidumbre del desembarco y la amenaza de un posible ataque al continente.

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En un emotivo posteo en la cuenta oficial de Kapanga, acompañado de un video, Maffia se dirigió a la audiencia: “Hola, soy Claudio Maffia, baterista de Kapanga y veterano de Malvinas. Hoy, como cada 2 de abril, les hablo para cumplir con el deber sagrado de la memoria. Se cumplen años de aquel 1982 en que las islas dejaron de ser un dibujo en los mapas para convertirse en una herida abierta y un orgullo eterno”.

En su mensaje, el músico destacó el valor de la experiencia compartida: “Hablo hoy no solo desde el recuerdo, sino desde la vivencia como veterano. Sé que Malvinas no fue solo una guerra. Fue y sigue siendo una causa que nos une por encima de cualquier diferencia. Es el eco de los que quedaron custodiando nuestro suelo austral y el compromiso de quienes volvimos para seguir dando testimonio de su entrega. Hoy recordamos con profundo respeto a nuestros caídos. Ellos son los centinelas permanentes de nuestra soberanía”, expresó.

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Además, Maffia recordó a todos los que cumplieron con su deber en aquel contexto: “La gesta de Malvinas nos enseña que el amor a la patria no es un concepto abstracto, sino un acto de coraje cotidiano. Mantener viva la memoria es nuestra forma de seguir luchando, esta vez con la palabra y el corazón, para que las futuras generaciones nunca olviden que las Malvinas son, fueron y serán argentinas. A mis compañeros, un abrazo fraterno. A los que ya no están, nuestro silencio más respetuoso y nuestra gratitud eterna. Viva la patria”.

El posteo tuvo un fuerte impacto entre sus seguidores y la comunidad vinculada a la causa Malvinas, incluyendo comentarios de admiración y respeto. Su hija Olivia escribió: “Te amo, pa. Sos el más fuerte”, mientras que otros usuarios destacaron: “¡Prohibido olvidar!”, “Gloria y honor a vos y a todos los veteranos de Malvinas”.

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