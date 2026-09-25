La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con un proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble conocido como “El Quincho”, ubicado dentro del predio de la planta de Ford Argentina, en General Pacheco, partido de Tigre.

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El lugar funcionó como ex centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar y está vinculado con la causa Ford, en la que fueron investigados hechos de secuestro y torturas sufridos por trabajadores de la empresa.

La iniciativa fue tratada en la Comisión de Tierras y Organización Territorial de la Cámara baja bonaerense, presidida por la diputada Noelia Saavedra. El proyecto fue presentado por el diputado Christian Castillo.

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#Hoy | 🏛 Se reunió la comisión de Tierras y Organización Territorial, presidida por @NoeSaavedraDip, y en la misma se aprobaron distintos proyectos de Ley. pic.twitter.com/Sm8vYfm3rj — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 24, 2026

Durante la reunión estuvo presente Carlos Propato, sobreviviente de la causa Ford, quien fue invitado por Castillo y planteó la importancia de preservar el sitio para las próximas generaciones.

Propato señaló que el espacio podría convertirse en un centro cultural o una biblioteca, de manera que permanezca como un lugar vinculado con la memoria histórica.

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Por su parte, Castillo sostuvo que el proyecto representa, según su interpretación, un acto de reparación para quienes sufrieron torturas y para los familiares de las personas que no sobrevivieron, además de remarcar la importancia de identificar el lugar como un espacio para la Memoria.

El avance legislativo contempla que el inmueble sea incorporado a un régimen que permita su preservación y eventual utilización con fines vinculados con la memoria y la historia.

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La comisión también aprobó otros proyectos de expropiación. Entre ellos, iniciativas referidas a inmuebles ubicados en la desembocadura del río Salado, en el partido de Castelli, con el objetivo de desarrollar infraestructura portuaria regional.

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Además, avanzó una propuesta para modificar el artículo 70 de la Ley 14.449 y suspender medidas de desalojo de habitantes de villas y asentamientos precarios.

Por último, la comisión unificó proyectos destinados a crear un régimen de protección al dominio provincial sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales bonaerenses.