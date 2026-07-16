El senador nacional Maximiliano Abad, de la Unión Cívica Radical, presentó una cuestión de privilegio en el Senado de la Nación para denunciar la crisis de IOMA y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por el deterioro de la obra social bonaerense.

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“Vengo a plantear esta cuestión de privilegio porque el derecho a la salud de millones de bonaerenses está siendo vulnerado. La realidad de IOMA ya no admite más excusas ni más dilaciones”, dijo. En su exposición, advirtió que la situación afecta a más de 2,5 millones de afiliados. “La destrucción de IOMA es el reflejo más doloroso del fracaso de la gestión de Kicillof en la Provincia”, sostuvo Abad.

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Abad insistió en que “abandono” es “la palabra clave, la constante que sufren los afiliados de IOMA”. En ese sentido, indicó que “alcanza con escribir la palabra IOMA en cualquier buscador para encontrarse con una realidad angustiante: prestaciones suspendidas, cirugías postergadas, tratamientos demorados y afiliados abandonados". "El sufrimiento se ha transformado en el sello de una obra social que durante décadas fue un orgullo para la provincia y que hoy está siendo destruida por la desidia y la ineficiencia”, señaló.

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Durante su exposición, el legislador citó un reciente informe del Tribunal de Cuentas bonaerense, al que definió como “una prueba contundente” del desorden administrativo. Allí mencionó profesionales sin matrícula, policonsultorios sin habilitación, irregularidades contables, fondos mal administrados.

En ese marco, Abad hizo una mención específica a Mar del Plata, donde tiene su base de formación y carrera política. Según indicó, este año la ciudad fue escenario de reclamos por falta de prestaciones, interrupción del transporte para personas con discapacidad, suspensión de tratamientos oncológicos y movilizaciones de afiliados. El senador también apuntó a la situación en La Plata, donde las deudas con prestadores derivaron en paros y suspensión de la atención médica.

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“IOMA es el principal sostén sanitario de más de dos millones y medio de bonaerenses. Cuando IOMA colapsa, también se tensionan las clínicas, los hospitales, los centros médicos y todo el sistema de salud de la provincia. Estamos frente a un problema estructural que exige respuestas inmediatas”, remarcó.

Finalmente, responsabilizó a Kicillof por el deterioro de la obra social y pidió medidas urgentes. “La responsabilidad política, institucional y moral de esta crisis tiene nombre y apellido. El gobernador no puede seguir mirando para otro lado mientras millones de bonaerenses ven vulnerado un derecho humano básico como es el acceso a la salud”, afirmó. Abad concluyó con un reclamo de reconstrucción inmediata de IOMA, basado en la transparencia, el orden financiero y la eficiencia en la gestión, para garantizar el acceso a una atención médica digna a los afiliados de la provincia de Buenos Aires.