La oposición contaría con número para llevar al recinto proyectos relacionados al endeudamiento familiar y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una situación que quedó expuesta en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados.

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Los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria) solicitaron apartamientos del reglamento para introducir estas iniciativas al temario. Como para ser aprobados se requerían las tres cuartas partes de los presentes, ellos no prosperían. El fondo del asunto era demostrar fuerza para impulsar su tratamiento en el futuro cercano.

La votación nominal arrojó 133 votos positivos, 107 negativos y 11 abstenciones, un resultado que mostró que si se juntan diversos bloques podrían reunir quórum para una sesión.

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Posteriormente, también con una votación de 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones, el diputado Juan Marino planteó el apartamiento del reglamento sobre el proyecto de ley que busca prorrogar por un año la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“133 votos a favor de incorporar a la sesión la problemática del endeudamiento familiar. No alcanzó porque nos exigieron 3/4 de los presentes, ya que la sesión pedida por LLA ignoró este tema. Sin embargo, hoy más de la mitad de la Cámara que quiso abrir las comisiones y empezar un debate serio y responsable. El Congreso no puede mirar para otro lado. Vamos a insistir. Estamos consolidando una mayoría que quiere legislar para el metro cuadrado de la ciudadanía”, publicó Juliano a través de su cuenta de X.

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133 votos a favor de incorporar a la sesión la problemática del endeudamiento familiar.



No alcanzó porque nos exigieron 3/4 de los presentes, ya que la sesión pedida por LLA ignoró este tema.



Sin embargo, hoy más de la mitad de la Cámara que quiso abrir las comisiones y… pic.twitter.com/uRGUWJeQHT — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) August 26, 2026

Al presentar el pedido, Juliano enumeró los proyectos sobre endeudamiento familiar, correspondientes a 2025 y al corriente año, tras lo cual aclaró que los mismos dan cuenta de la situación, y remarcó que muchos de ellos “no tienen costo fiscal”, razón por la cual “podemos abrir las comisiones para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a casi 6 millones de argentinos”, consideró.

Y agregó: “Podemos extraerlo de la arena política y esta promiscuidad electoral y podemos darle buen destino para ingresarlos y tratar esto acá”.

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