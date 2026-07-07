El referente del PRO en Ayacucho, Modesto Jatip, confirmó que tiene la intención de competir por la Intendencia en las elecciones de 2027. Lo hizo durante una entrevista en Agenda Política Radio (FM 95), donde además analizó el escenario político, cuestionó la gestión municipal y presentó propuestas para el desarrollo local.

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Consultado por su futuro político, fue contundente: "A mí me gustaría ser intendente". Además, sostuvo que cuenta con un equipo para afrontar ese desafío y remarcó que gobernar un municipio "requiere una dedicación de las 24 horas".

En ese marco, propuso construir un frente integrado por el PRO, la UCR y La Libertad Avanza. "Lo ideal sería sentarnos en una misma mesa y definir el mejor candidato, o resolverlo en una interna", planteó. También destacó a Diego Santilli, de quien dijo que "tiene capacidad de gestión y consenso", y expresó su deseo de que sea candidato a gobernador.

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Respecto de las últimas elecciones, explicó que el acuerdo local con La Libertad Avanza fue una decisión partidaria y sostuvo que el resultado representó "un llamado de atención" para el oficialismo. " En los pueblos chicos se vota la cara", resumió al analizar el comportamiento del electorado.

Jatip también cuestionó distintos aspectos de la gestión del intendente Emilio Cordonnier. " Hay mucha burocracia y falta coordinación entre las distintas áreas del Municipio", afirmó. Además, consideró que algunas ordenanzas quedaron desactualizadas frente al crecimiento de la ciudad y reclamó una mayor cercanía con los vecinos.

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Por último, aseguró que Ayacucho debe apostar a la producción y la generación de empleo. Entre sus propuestas mencionó fomentar el trabajo remoto, planificar la oferta educativa según la demanda de los estudiantes y agregar valor a la producción local. Como ejemplo, planteó aprovechar la sala municipal de elaboración para desarrollar una fábrica de salsa de tomate. "Tenemos infraestructura que hoy no se está aprovechando y eso puede transformarse en trabajo para los vecinos", concluyó.