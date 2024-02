El múltiple medallista panamericano, Ariel Suárez, luego de haber resonado como titular de la Secretaría de Deportes de Javier Milei a quién brindó su apoyo durante la campaña, sorprendió con una catarata de críticas al presidente en relación a la situación del deporte nacional.

El hombre, oriundo de San Fernando, donde fue precandidato a intendente de JxC en las últimas elecciones impulsado por Patricia Bullrich, expresó: “Comprendo que no hay Plata Milei pero no entiendo y, siento, que es una falta de respeto a todo el deporte Nacional que no tengamos una estrategia ni plan a seguir”.

“Así está el estado del deporte nacional hoy sin conducción y a la deriva. No hay plata pero tampoco hay intención de gestión”, posteó el deportista junto a una caricatura en la que un hombre naufraga en una balsa con una bandera que dice: “S.O.S.”.

Así esta el estado del deporte nacional hoy sin conducción y a la deriva.

No hay plata pero tampoco hay intención de gestión.

Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico.

Muy triste todo 😔. pic.twitter.com/bZM2D7OpJq — Ariel Suarez (@suarezrow) February 15, 2024

“Falta hasta el sub Secre en deportes”, remarcó al tiempo que reabrió una vieja polémica: “No todo es “SAD” hay un deporte olímpico ahí afuera”, en referencia al proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas impulsado por el Gobierno Nacional.

Puede interesarte

“Sólo les interesa la Sociedad Anónima en los clubes de fútbol y no el deporte olímpico. Muy triste todo”, dijo Suárez quien obtuvo un diploma olímpico por su actuación en la final de Londres 2012.

Me encanta que se hable, el deporte Olímpico no puede pasar desapercibido.

Necesitamos un Plan, una estrategia y un norte a seguir.

Sin sub Secre IMPOSIBLE.

País fundido, que explote la gestión!!!

Es hora que los políticos TRABAJEN!!! #ConelDeporteNO — Ariel Suarez (@suarezrow) February 19, 2024

Cabe destacar que Suárez comenzó a expresarse públicamente en contra de Javier Milei a partir del 30 de enero de este año cuando se anunció la asunción de Daniel Scioli al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación.

No sé ustedes

pero yo cada día entiendo menos 😳😳😳.

Esto es joda no ??? https://t.co/XAFVM7D7Yw — Ariel Suarez (@suarezrow) January 30, 2024

Previamente, su tuit del 24 de enero de este año había sido apoyando las políticas de seguridad implementadas por Patricia Bullrich, en sintonía con todos los anteriores a esa fecha.

El país entero quiere trabajar.

El pueblo votó el cambio.

El cambio a toda marcha. #FracasoElParo

#FracasoParoGeneral https://t.co/LkPwZlKK28 — Ariel Suarez (@suarezrow) January 24, 2024

Muchos pueden recordar al remero que, más que por sus destrezas deportivas, se hizo muy conocido luego de enfrentarse al Presidente Alberto Fernández durante la pandemia del 2020. Suárez no solo rompió el protocolo cuando salió en su bote a navegar en Tigre, sino que además logró que al igual que el fútbol, se autorizara el regreso de las prácticas deportivas de nivel individual en agosto de ese año.