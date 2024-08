“No falla, todo defensor de la cultura woke es una mierda”, aseveró el Secretario de Culto de la Nación Francisco Sánchez en redes sociales.

De esta manera, el funcionario de Javier Milei vinculó las políticas impulsadas por Alberto Fernández, ligadas a las cuestiones de género, y su reciente acusación de golpear a su ex mujer Fabiola Yáñez.

Vale destacar que el ex mandatario, que siempre pregonó la idea de creerle a la denunciante (en línea con la idiosincrasia del Me Too norteamericano), salió a negar a su ex pareja.

A su vez, Sánchez también lanzó: “Pensar que hace 4 años, cuando dije que había que derogar la comunista Ley Micaela, fui atacado por el ‘feminismo’ berreta que ahora calla cuando se descubre que el remisero cobarde golpeaba a su mujer. Puro cinismo e hipocresía”.