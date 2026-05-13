El Senado de la Nación abrirá este miércoles el debate sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, en una discusión marcada por las diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

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El tratamiento arrancará a las 16.00 en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, quien estará a cargo de conducir el debate. La exposición inicial será realizada por la asesora del Gobierno y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar.

Uno de los principales focos de conflicto gira en torno a la eliminación de las PASO, propuesta que rechazan gran parte del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas. Además, esos bloques pretendían que el Senado tratara primero el proyecto de Ficha Limpia por separado, aunque el pedido fue rechazado por el oficialismo.

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La tensión creció luego de que, según trascendió, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, inicialmente había dado señales de acompañar el reclamo opositor.

Desde el oficialismo reconocieron que el objetivo es “arrancar el partido y comenzar a negociar” los puntos donde todavía no existe acuerdo político.

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La Libertad Avanza necesita construir consensos con el PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar las mayorías absolutas requeridas: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

En el oficialismo admiten que el punto más difícil será avanzar con la eliminación definitiva de las PASO. Frente a la falta de acuerdos, una de las alternativas que ya comenzó a mencionarse es volver a suspenderlas para las elecciones de 2027 o quitarles el carácter obligatorio.

Los principales cambios que propone la reforma

Entre los puntos más importantes del proyecto aparecen:

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