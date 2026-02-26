El Senado debate Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE: tensión, detenidos y un camarógrafo herido en el Congreso
🔴 EN VIVO | Desde las 11.00, el oficialismo busca aprobar la reforma de la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo Mercosur-UE. El debate impacta en provincias mineras y en el esquema de exportaciones argentinas. Activistas saltaron la reja del Palacio Legislativo y hay al menos 12 detenidos. Un camarógrafo de A24 fue agredido por la Policía.
El Senado de la Nación sesiona este jueves con una agenda de fuerte impacto federal. El oficialismo busca avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares y con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, dos iniciativas que inciden directamente en el esquema productivo y exportador de varias provincias.
En ese marco, la jornada se desarrolla con tensión en las puertas del Congreso. Al menos 12 personas fueron detenidas luego de que activistas de Greenpeace salten la reja del Palacio Legislativo y se sienten en las escalinatas en rechazo a la modificación de la norma ambiental, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
Durante el operativo también fue detenido un camarógrafo del canal A24. En imágenes difundidas por la señal se lo observa herido. El conductor Antonio Laje califica el episodio como “inentendible e increíble”.
En el recinto, el oficialismo impulsa cambios a la Ley 26.639 que redefinen la protección del ambiente periglacial y otorgan mayor participación a las provincias en la determinación de áreas protegidas, un punto respaldado por distritos cordilleranos con actividad minera e hidrocarburífera y cuestionado por sectores ambientalistas.
En paralelo, el Senado trata el acuerdo Mercosur-UE, que apunta a reducir aranceles y fortalecer exportaciones argentinas. Además, se analiza el pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión