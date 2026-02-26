El Senado de la Nación sesiona este jueves con una agenda de fuerte impacto federal. El oficialismo busca avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares y con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, dos iniciativas que inciden directamente en el esquema productivo y exportador de varias provincias.

La Policía agrediendo a un camarógrafo de A 24 en el Congreso. Cada día es peor al anterior. pic.twitter.com/xh2hFV5Og8 — Eduardo Menegazzi (@ejmenegazzi) February 26, 2026

En ese marco, la jornada se desarrolla con tensión en las puertas del Congreso. Al menos 12 personas fueron detenidas luego de que activistas de Greenpeace salten la reja del Palacio Legislativo y se sienten en las escalinatas en rechazo a la modificación de la norma ambiental, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

"Un periodista estaba grabando y le manotearon el celular"



Roberto, jefe técnico agredido, dijo que "de la nada empezó la agresión" de la Policía Federal a los trabajadores de prensa que estaban en las inmediaciones del Congreso y criticó: "Las imágenes eran las de siempre". pic.twitter.com/avuA5cYZl6 — Corta (@somoscorta) February 26, 2026

Durante el operativo también fue detenido un camarógrafo del canal A24. En imágenes difundidas por la señal se lo observa herido. El conductor Antonio Laje califica el episodio como “inentendible e increíble”.

"Antonio Laje":

Por la detención de un camarógrafo de A24 durante las protestas en el Congreso pic.twitter.com/jjzS0JNWIy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 26, 2026

En el recinto, el oficialismo impulsa cambios a la Ley 26.639 que redefinen la protección del ambiente periglacial y otorgan mayor participación a las provincias en la determinación de áreas protegidas, un punto respaldado por distritos cordilleranos con actividad minera e hidrocarburífera y cuestionado por sectores ambientalistas.

"Greenpeace":

Por la detención de activistas que protestaban contra la reforma de la Ley de Glaciares en las escalinatas del Congreso pic.twitter.com/IwldOrONng — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 26, 2026

En paralelo, el Senado trata el acuerdo Mercosur-UE, que apunta a reducir aranceles y fortalecer exportaciones argentinas. Además, se analiza el pliego del exdiputado Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.

