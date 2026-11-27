En la última sesión del Senado bonaerense, se avanzó con la media sanción de la prohibición de los escapes libres de las motos que circulan en la provincia de Buenos Aires.

Ads

La iniciativa de la legisladora del bloque Hechos-UCR Identidad, Emilia Subiza, tiene como objetivo frenar la contaminación sonora y las maniobras temerarias en la vía pública.

El proyecto establece un régimen integral que prohíbe no sólo la circulación de vehículos con escapes libres o adulterados, sino también su fabricación, venta e instalación en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Ads

Quienes circulen en infracción o realicen maniobras ruidosas enfrentarán el secuestro preventivo del vehículo, la retención de la licencia, inhabilitación para conducir de tres meses a un año y multas de 300 a 1.000 Unidades Fijas (UF). Estas podrían significar hoy unos $2.281.000.

Puede interesarte

Por otro lado, la normativa establece que todos los caños de escape antirreglamentarios decomisados deberán ser destruidos de forma inmediata y obligatoria. Solo se permitirán escapes especiales en vehículos destinados exclusivamente a competencias deportivas o exhibiciones privadas, los cuales no podrán circular por la vía pública, deberán ser trasladados en medios adecuados y solo podrán ser intervenidos en talleres inscriptos en un nuevo Registro Provincial específico.

Ads

Además, la ley faculta a los jueces administrativos a ordenar el decomiso y la compactación del vehículo secuestrado, incluso en casos sin reincidencia, valorando la gravedad de la alteración, el nivel de ruido y si ocurrió en zonas sensibles como hospitales, escuelas o áreas densamente pobladas.

“Quien haya escuchado una moto con escape libre o adulterado sabe que no es un ruido más, es algo que altera, que deja en alerta. Y cuando estas situaciones se repiten y se naturalizan, significan un deterioro cotidiano en la calidad de vida de las personas. Les propongo pensar en quienes pagan el costo más alto de estos problemas, en los laburantes, en los que llegan después de una larga jornada y lo único que quieren es descansar”, ejemplificó Subiza luego de reproducir un sonido estruendoso del ruido previo a hacer uso de la palabra.

Y agregó: “El estruendo de una moto puede generar una crisis o, al menos, una angustia profunda. Cuando una calle se vuelve ruidosa, el espacio público se siente hostil, la convivencia se resiente. La calidad del descanso, sabemos, tiene consecuencias directas sobre nuestro comportamiento, sobre nuestro humor y también sobre nuestro rendimiento”.

Ads

Además, mencionó la experiencia que ya se viene implementando en la ciudad de San Nicolás. “Esto quiere decir no solo multas, no solo sanciones a los que circulan, sino también a toda la cadena productiva: los que fabrican, los que producen, los que instalan. Detrás de cada artículo de este proyecto de ley no hay solo una norma o una sanción. Puede haber una familia que vuelve a conversar sin gritar, un chico que puede descansar y un adulto mayor que recupera su calma. Defender este proyecto es algo tan básico y tan valioso como el derecho al descanso, a la salud y a convivir en paz”, concluyó.