El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la media sanción de un proyecto de ley que busca limitar la titularidad extranjera de tierras rurales y reforzar los controles sobre territorios considerados estratégicos. La iniciativa fue presentada por el jefe del bloque peronista, Sergio Berni, durante la quinta sesión ordinaria del año.

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La propuesta establece la creación del Régimen Provincial de Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, que fija un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre la superficie rural total de la provincia y también en cada municipio bonaerense.

Además, contempla restricciones para evitar la concentración de terrenos en manos de una misma nacionalidad y establece condiciones específicas para determinadas áreas productivas.

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Los límites a la propiedad extranjera

Entre los principales puntos del proyecto se establece que ninguna nacionalidad extranjera podrá concentrar más del 30% del cupo permitido para la titularidad de tierras rurales.

A su vez, la iniciativa fija un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la denominada Zona Núcleo, una de las principales áreas productivas del país.

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El texto también propone la creación de un registro provincial de tierras rurales y la identificación de sectores que requieren protección especial, entre ellos cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas.

Otro de los aspectos contemplados es la identificación de los beneficiarios finales de sociedades, fideicomisos y fondos de inversión. El objetivo es evitar que se utilicen estructuras empresariales o titulares interpuestos para eludir las restricciones previstas.

"No podemos permitir que la falta de regulación termine poniendo en riesgo el control sobre áreas esenciales para la producción de alimentos, el acceso al agua y el desarrollo de nuestra Provincia", sostuvo Berni en los fundamentos de la iniciativa.

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Cuántas tierras bonaerenses están en manos extranjeras

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales citados en el proyecto, 834.421 hectáreas rurales de la provincia de Buenos Aires están en manos extranjeras, lo que representa el 2,89% de la superficie rural bonaerense.

Sin embargo, los porcentajes presentan diferencias importantes según el distrito. En Zárate, la participación extranjera alcanza el 24,8%, mientras que en Campana llega al 50,2%.

Estos registros fueron utilizados como fundamento para impulsar una regulación provincial que contemple las particularidades territoriales y establezca límites a la concentración de tierras.

El proyecto ahora deberá pasar por Diputados

La presentación de la iniciativa se produjo después de los movimientos judiciales vinculados con la Ley Nacional de Tierras Rurales 26.737 y el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei dispuso su derogación.

En paralelo, el peronismo bonaerense impulsa una iniciativa de características similares en la Cámara de Diputados. El presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, presentó una moción de preferencia para acelerar su tratamiento.

Tras obtener la media sanción en el Senado, el proyecto de Berni deberá ser analizado por la Cámara baja bonaerense, donde continuará el debate sobre los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales en el territorio provincial.