La Comisión de Salud Pública del Senado bonaerense, presidida por Pedro Borgini (Fuerza Patria), avanzó con distintos proyectos vinculados a la prevención y la atención sanitaria.

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Uno de los principales temas fue la iniciativa proveniente de Diputados que busca reglamentar la actividad de los acompañantes terapéuticos, reconocerlos como trabajadores del área de la salud y los derechos humanos y jerarquizar la profesión. El proyecto, presentado por María Alejandra Lorden (UCR), recibió aprobación por unanimidad, con modificaciones.

También obtuvo aprobación unánime una propuesta de Daniela Viera, con mandato cumplido, para establecer el 8 de abril como Día Provincial de Concientización sobre el SIBO.

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Por otra parte, la comisión aprobó por mayoría dos iniciativas: una de María Rosa Martínez (Fuerza Patria), que promueve el abordaje integral de la menopausia y el climaterio, y otra de Mónica Macha (Fuerza Patria), que establece el 10 de septiembre como Día Provincial de la Prevención del Suicidio.

Además, quedaron en estudio dos proyectos de Borgini. Uno propone identificar y hacer seguimiento de los incumplimientos injustificados del calendario de vacunación obligatoria de niños, niñas y adolescentes. El otro busca crear una campaña provincial de prevención del suicidio.

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Finalmente, se aprobaron dos proyectos de declaración. Uno expresa beneplácito por la tarea de la Asociación Civil Vecinos Cannabicultores Tigre y el otro manifiesta preocupación por el incremento de suicidios en Argentina.