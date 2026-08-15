El Senado de la provincia de Buenos Aires lanzará un nuevo ciclo de streaming impulsado por su Dirección de Prensa, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el funcionamiento de la Cámara y dar a conocer las distintas áreas que la componen.

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El primer especial será el miércoles 19 de agosto a las 14 horas y podrá seguirse a través del canal de YouTube @senadostream.

Según informaron desde la Dirección de Prensa, el nuevo espacio permitirá recorrer las distintas dependencias del Senado y conocer las actividades que se llevan adelante en la Legislatura bonaerense.

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La propuesta busca generar un nuevo canal de comunicación institucional y mostrar desde adentro el trabajo que se desarrolla en la Cámara Alta provincial.

El lanzamiento será el próximo miércoles y marcará el inicio de un ciclo que tendrá como eje el funcionamiento y las actividades del Senado bonaerense.

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