La privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) abrió un nuevo frente de debate en la Legislatura bonaerense. La Comisión de Legislación General del Senado dio despacho favorable a un proyecto que busca garantizar la participación de la Provincia de Buenos Aires en el proceso impulsado por el Gobierno nacional.

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La iniciativa fue presentada por el senador Sergio Berni (Fuerza Patria) y establece la designación de representantes del Gobierno bonaerense para intervenir en el procedimiento de privatización de la empresa que opera las centrales nucleares del país.

Además, el proyecto propone conformar una comisión bicameral legislativa de 10 integrantes, con cinco senadores y cinco diputados, que tendrá el carácter de veedora del proceso de privatización.

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Germán Lago.

Durante la reunión, Berni fue invitado a exponer ante los integrantes de la comisión y brindar precisiones sobre los alcances de la iniciativa.

En paralelo, el cuerpo refrendó una declaración del propio Berni mediante la cual se solicita al Poder Ejecutivo bonaerense que exhorte al Gobierno nacional a cumplir con el artículo 11 de la Ley 23.696, con el objetivo de garantizar la participación de la Provincia en el procedimiento.

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Cambios en la legislación

Durante la reunión, la Comisión de Legislación General también avanzó con modificaciones a distintas normas.

En primer lugar, aprobó una propuesta de Marcelo Feliú (Fuerza Patria) para modificar artículos del Decreto Ley 9020/78, que regula la actividad notarial en la Provincia. Según se explicó, el objetivo es acercar la figura del bien de familia a los grupos familiares que decidan afectar una propiedad con ese carácter, con asesoramiento e información brindada por el notario.

También recibió despacho favorable un proyecto de Pedro Borgini (Fuerza Patria) que modifica artículos de la Ley 14.432, referida a la protección de la vivienda única y de ocupación permanente.

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Por otra parte, los senadores aprobaron un proyecto de Laura Clark (Fuerza Patria) que declara a la ciudad de Colón como Capital Provincial del Abrazo Milonguero.

Finalmente, avanzó un expediente proveniente de la Cámara de Diputados que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como lengua natural y originaria.

La reunión se realizó en el Salón Nunca Más del Anexo del Senado bonaerense y estuvo encabezada por el senador Germán Lago (Fuerza Patria), titular de la Comisión de Legislación General.