La Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado bonaerense avanzó con una serie de iniciativas vinculadas con la memoria, la justicia y los derechos humanos. Entre ellas, dio despacho favorable a un proyecto para declarar Personalidad Destacada de las Ciencias y los Derechos Humanos a Silvina Inés Jensen, historiadora nacida en Tres Arroyos y reconocida por su trayectoria académica y sus investigaciones sobre la última dictadura militar.

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Jensen fue investigadora principal del CONICET y profesora de la Universidad Nacional del Sur (UNS), con sede en Bahía Blanca. Se especializó en el estudio de los exilios políticos durante la última dictadura, la historia reciente y los procesos de construcción de memoria. Falleció el 1 de septiembre de 2026, a los 59 años.

El reconocimiento corresponde a un expediente presentado por la senadora Ayelén Durán, que recibió despacho favorable durante la reunión de la comisión.

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Por otra parte, los legisladores convalidaron un proyecto de Declaración del senador Federico Fagioli, de Fuerza Patria, que expresa repudio al Decreto 373/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se modifica la Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias sin Techo.

También obtuvieron el visto bueno varias iniciativas de la senadora María Rosa Martínez. Una de ellas propone declarar de Interés Legislativo al medio de comunicación comunitario La Retaguardia.

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Las restantes expresan beneplácito por el inicio de los juicios Molinos Río de la Plata y Mercedes Benz, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, y por el fallo de Laguna Paiva sobre crímenes de lesa humanidad.

El encuentro se realizó en el Salón Antonio Cafiero de la Cámara Alta provincial y fue encabezado por la senadora de Fuerza Patria Amira Curi, titular de la comisión. Participaron presencialmente Mónica Macha, María Rosa Martínez, Jorge Schiavone y Marcelo Leguizamón Brown. De manera remota lo hicieron Fernanda Raverta y Roxana López.