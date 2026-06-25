En la primera sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense que preside la vicegobernadora Verónica Magario, designó a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, órgano constitucional encargado de la selección, nombramiento y control disciplinario de los jueces y fiscales.

Ads

De esta manera, Sergio Berni integrará el Consejo como titular en representación del bloque Fuerza Patria y Fernando Coronel como suplente. Por su parte, la senadora María Luz Bambaci (La Libertad Avanza) lo hará en nombre de la oposición. Aún queda pendiente la designación de un titular y un suplente por el oficialismo y un suplente por la oposición.

Puede interesarte

El cuerpo aprobó, además, una Declaración de Repudio al proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que modifica la ley 27637 (Régimen de Zona Fría). El mismo busca restringir subsidios en las tarifas de gas y en la provincia de Buenos Aires afectaría a 95 municipios. Fue por 32 votos a favor frente a 10 votos negativos (y 4 ausencias).

Ads

Para dicho debate, la senadora de Mar del Plata, Fernanda Raverta, defendió el espíritu del proyecto original promovido por Máximo Kirchner en 2021. “Trajo mucho alivio a las familias de Mar del Plata, ciudad en la que vivo. A nuestra comunidad le está yendo mal, porque cuando al país le va económicamente, a Mar del Plata le va peor, porque somos una ciudad que vive particularmente entre el turismo y la producción por su puerto”, detalló.

No a la eliminación de la Zona Fría



Con este modelo el ajuste es siempre para las familias argentinas



▪︎

Intervención completa

👉🏼https://t.co/2xJw33z9VP pic.twitter.com/rPjRG3Kxgp — Fernanda Raverta (@FerRaverta) June 24, 2026

Puede interesarte

Otros proyectos aprobados:

Creación del Registro provincial de Datos Genéticos de cadáveres o restos cadavéricos no identificados, en el ámbito del Banco de datos genéticos de la Suprema Corte de Justicia: La iniciativa propone garantizar la recolección, almacenamiento, procesamiento, sistematización y custodia de toda la información sobre estos restos, con la finalidad de determinar e individualizar su identidad, para contribuir y rastrear el paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas.

Incorporación del artículo 47 del Decreto Ley 16378/57: con el objeto de establecer el uso y colocación de pictogramas en las empresas de transporte con el fin de facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad.

Modificación del artículo 2° de la Ley 15386 de Régimen Previsional Especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas: es con el propósito de integrar al sistema a aquellos que no continuaron con sus carreras en las Fuerzas Armadas por las secuelas de la guerra o discapacidades causadas durante el conflicto bélico.

Ads