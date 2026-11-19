El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 con una agenda que tiene como principal objetivo convertir en ley el nuevo régimen de Discapacidad. Además, los legisladores tratarán la restitución de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

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La convocatoria fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Uno de los temas centrales será el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que busca dar continuidad a las principales prestaciones contempladas en la emergencia establecida por la Ley 27.793, cuyo vencimiento está previsto para diciembre.

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La iniciativa mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el trabajo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

También conserva el nomenclador único, establece actualizaciones periódicas de los aranceles de las prestaciones vinculadas a la movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura básica de Incluir Salud para los titulares de las pensiones.

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En materia presupuestaria, dispone que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. Además, incorpora auditorías periódicas y un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores, con un plazo máximo de 30 días para reglamentar la norma.

La Ley de Tierras y el acuerdo sobre patentes

Otro de los proyectos incluidos en el temario es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla la restitución de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras para limitar la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros.

La iniciativa deroga el artículo 154 del DNU 70/23 y restablece los topes del 30% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental. También contempla un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, restricciones sobre espejos de agua y zonas de frontera.

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Por otra parte, el Senado tratará la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo vinculado al entendimiento comercial con Estados Unidos. Durante su tratamiento en Diputados se incorporó una reserva al capítulo II para resguardar a la industria farmacéutica nacional.

El temario se completa con la denominada Ley Joaquín, que establece obligaciones de instalación, anclaje, mantenimiento y control de elementos deportivos y recreativos, como arcos de fútbol, hockey y handball, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza.

La propuesta alcanza a instituciones públicas y privadas que dispongan de estos equipamientos, así como a los elementos instalados en espacios públicos, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad y prevenir accidentes.