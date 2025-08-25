Por primera vez en 22 años, el Parlamento insistirá con la reglamentación de una ley vetada por el Jefe de Estado. Se trata de la emergencia en Discapacidad, proyecto aprobado por el Congreso y rechazada por Javier Milei. Ahora, tras revertir el veto en Diputados, se espera una definición en similar sentido esta semana en el Senado.

La ley sobre Discapacidad no sería la única que correría esta suerte. En caso de que el Gobierno vete la emergencia del Hospital Garrahan, también podría ser re-confirmada por el Congreso, ya que fue votada con más de dos tercios en ambas cámaras.

La última vez que el Parlamento rechazó un veto total fue el 12 de marzo de 2003 en el Gobierno de transición de Eduardo Duhalde.

Vale destacar que la sesión en el Senado llega en un muy mal momento para el Gobierno a raíz de los audios del ahora ex titular de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que habla de coimas e involucra a Karina Milei y a los Menem.

