El Senado de la Nación votará la próxima semana un proyecto para interpelar el 2 de julio al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a fin que brinde explicaciones sobre su patrimonio.

Ads

Si bien la sesión estaba prevista para mañana 18 de junio, el oficialismo consiguió demorar la sesión hasta el 25 de junio. Lo que no pudo evitar es que suba la presión sobre el cuestionado Jefe de gabinete.

En este caso, hasta los bloques dialoguistas -como PRO, la UCR y otros espacios provinciales- se sumarían a la decisión de promover la interpelación y eventual moción de censura de Adorni para destituirlo del cargo el 2 de Julio, la misma jornada donde está previsto que brinde su informe de gestión.

Ads

La decisión del funcionario de rectificar su declaración jurada luego de admitir la omisión de bienes por unos 500 mil dólares profundizó los cuestionamientos políticos. Incluso dentro del oficialismo reconocen que la defensa pública de Adorni se volvió cada vez más difícil.

Esto también impacta en la actividad parlamentaria ya que desplazó otros debates impulsados por el Gobierno y complicó las negociaciones para avanzar con proyectos considerados prioritarios.

Ads

En ese sentido, además de la cuestión del Jefe de gabinete, el próximo jueves se debatirá en sesión otros proyectos de interés del gobierno como la ley de propiedad privada, el nombramiento de jueces y dos tratados internacionales.

A ello se suma que La Libertad Avanza junto a sus aliados consiguieron la mayoría para firmar el dictamen sobre el proyecto de “Ley Hojarasca”, que prevé eliminar leyes consideradas “obsoletas”, el cual podría incorporarse al temario.

Puede interesarte