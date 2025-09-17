El proyecto de los ATN fue impulsado por los gobernadores para hacerse de mayores fondos y recibió 56 votos afirmativos en el Senado, con ausencias no solo de los libertarios, sino también de aquellos senadores que responden a gobernadores que sellaron alianzas provinciales con LLA y otros que juegan libres.

Ads

Se prevé que tras el veto de Javier Milei, la Cámara Alta puede ratificar el proyecto este jueves.

Vale destacar que este miércoles Diputados hará lo propio con otros dos iniciativas vetadas: la ley de financiamiento educativo y la emergencia en pediatría.

Ads

Puede interesarte

Ads