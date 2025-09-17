El Senado trata el jueves el veto de Javier Milei a los ATN, proyecto impulsado por los gobernadores
El Congreso busca asestarle un nuevo golpe al Presidente, y la Cámara Alta buscará voltear el veto a la iniciativa de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El proyecto de los ATN fue impulsado por los gobernadores para hacerse de mayores fondos y recibió 56 votos afirmativos en el Senado, con ausencias no solo de los libertarios, sino también de aquellos senadores que responden a gobernadores que sellaron alianzas provinciales con LLA y otros que juegan libres.
Se prevé que tras el veto de Javier Milei, la Cámara Alta puede ratificar el proyecto este jueves.
Vale destacar que este miércoles Diputados hará lo propio con otros dos iniciativas vetadas: la ley de financiamiento educativo y la emergencia en pediatría.
