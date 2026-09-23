La nueva ley de Zona Fría llega este jueves al recinto del Senado en una sesión, programada para las 12, que también incluirá el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

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El proyecto sobre el gas busca revertir la ampliación de las zonas frías aprobada en 2021. De avanzar, el subsidio dejaría de aplicarse de forma indiscriminada a los distritos incluidos en dicha zona (94 municipios bonaerenses que quedarían afuera del régimen) para centrarse exclusivamente en las regiones anteriores a dicha reforma (Patagonia, incluido el municipio bonaerense de Patagones, Malargüe y la Puna) la familias inscriptas en los SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) que acrediten ingresos netos de hasta tres canastas básicas totales.

Hasta ahora, los usuarios alcanzados reciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. Con el nuevo proyecto el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es uno de los tres componentes que integran una factura residencial.

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La Libertad Avanza negocia con bloques dialoguistas y senadores provinciales para reunir los respaldos necesarios, mientras que distintos legisladores ya anticiparon que rechazarán la reforma.

Además, la iniciativa enfrenta la resistencia de la provincia de Buenos Aires, preocupados por el impacto en la factura de los usuarios. Tanto el senador Wado de Pedro, junto con el diputado Máximo Kirchner y la senadora Juliana Di Tullio, han recibido el reclamo de los intendentes y usuarios de los municipios afectados por el recorte. El otro senador bonaerense, el radical Maximiliano Abad, es de Mar del Plata, uno de los municipios que quedaría afuera.

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En cuanto a la reforma del Banco Central, el texto enviado por el presidente Javier Milei sufrirá modificaciones. El oficialismo acordó moderar los requisitos para remover a los directores de la entidad. En lugar de exigir dos tercios de los votos, se establecerá la mayoría absoluta del Senado, es decir, 37 votos. Además, se limitará la vigencia de los nombramientos en comisión al período ordinario vigente.