Maximiliano Abad, senador nacional UCR por Buenos Aires, se pronunció tras el rechazo al veto presidencial sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, y reafirmó su postura legislativa en defensa de los derechos sociales.

“Estoy convencido que la fórmula polinómica es equilibrio fiscal y atender las cuestiones sociales urgentes”, expresó en declaraciones a la prensa.

Abad sostuvo que el gobierno nacional “demostró naturismo e improvisación” y cuestionó la falta de conducción política: “Lo vengo diciendo desde el principio. No hay gestión. Cuando uno ve el recorrido, estas variables se notan a lo largo del tiempo”.

Respecto al impacto presupuestario de la ley, el senador remarcó: “El PBI comprometido es del 0,14. Esto no tiene impacto fiscal. El error fue haber retirado el presupuesto del año pasado. El equilibrio fiscal debe darse atendiendo cuestiones sociales urgentes”.

También criticó la visión institucional del Ejecutivo: “Lo de ayer fue no comprender que la arquitectura de la Argentina debe darse en distintos ámbitos. No solamente en el equilibrio fiscal, sino también en la protección de derechos y el cuidado institucional”.

La Ley de Financiamiento Universitario representa apenas el 0,14% del PBI. No hay margen para decir que esto compromete el equilibrio fiscal del país. Esa cifra es mínima en términos presupuestarios, pero decisiva en términos sociales y estratégicos: estamos hablando de la… pic.twitter.com/MGJ7izukb6 — Maxi Abad (@MaxiAbad) September 19, 2025