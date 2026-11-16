El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo ante la probabilidad de tormentas para la madrugada de este martes 17 de noviembre, aunque en algunas zonas ya desde la noche del lunes desmejora el tiempo.

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El aviso rige para el Gran Buenos Aires, La Plata y sus alrededores, el sector norte bonaerense (Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro - Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco - Zárate), centro del territorio provincial (Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo) y la parte más al norte de la costa atlántica (General Lavalle - La Costa).

De acuerdo al informe, la zona mencionada se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, con algunos focos localmente fuertes. Los especialistas anticipan que estos fenómenos meteorológicos llegarán con precipitaciones abundantes en periodos cortos de tiempo, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y una frecuente actividad eléctrica.

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En cuanto a los niveles de lluvia, el organismo prevé valores de agua acumulada de entre 30 y 70 milímetros. Estas marcas pueden ser superadas de forma puntual en distintos sectores de los distritos mencionados.

Frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan a los vecinos y frentistas tomar medidas de precaución, retirar objetos de los balcones y evitar el desplazamiento en auto si no resulta estrictamente necesario.

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