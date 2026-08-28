El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para distritos del sudoeste bonaerense este sábado 29 de agosto
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El AMBA tendrá clima estable en el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado (29 de agosto) a la tarde en varios municipios del sudoeste bonaerense, que incluye a los distritos de Lobería, Patagones, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Tornquist, Coronel Suárez, Saavedra, Puán y Villarino.
“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente”, indica el parte del SMN.
Además señala que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.
En tanto que el Área Metropolitana (AMBA) tendrá buen tiempo y sol este fin de semana. El sábado y domingo registrarán temperaturas frías en la mañana (8° y 9°) con formación de neblinas, pero durante la tarde, gracias a la presencia del sol, las máximas estarán en torno a los 16 y los 18 °C.
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