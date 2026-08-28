El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado (29 de agosto) a la tarde en varios municipios del sudoeste bonaerense, que incluye a los distritos de Lobería, Patagones, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Tornquist, Coronel Suárez, Saavedra, Puán y Villarino.

Ads

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente”, indica el parte del SMN.

Fuente: SMN

Además señala que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

Ads

En tanto que el Área Metropolitana (AMBA) tendrá buen tiempo y sol este fin de semana. El sábado y domingo registrarán temperaturas frías en la mañana (8° y 9°) con formación de neblinas, pero durante la tarde, gracias a la presencia del sol, las máximas estarán en torno a los 16 y los 18 °C.

Ads