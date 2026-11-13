El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas intensas para distintas zonas de la provincia, vigente durante este viernes 13 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con el organismo nacional, las áreas afectadas podrían registrar tormentas de fuerte intensidad, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento intensas.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 90 milímetros durante el período total comprendido por las alertas, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual.

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Zonas alcanzadas por la alerta

La advertencia meteorológica comprende las siguientes zonas de la provincia: Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas; Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia; Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist; Costa de Patagones; Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó.

El nivel naranja corresponde a fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y atender las indicaciones de los organismos oficiales.

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