El SMN emitió una alerta naranja por tormentas intensas en zonas de la Provincia de Buenos Aires este 13 de noviembre
El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas intensas para distintas zonas de la provincia, vigente durante este viernes 13 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el organismo nacional, las áreas afectadas podrían registrar tormentas de fuerte intensidad, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento intensas.
Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 50 y 90 milímetros durante el período total comprendido por las alertas, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual.
Zonas alcanzadas por la alerta
La advertencia meteorológica comprende las siguientes zonas de la provincia: Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas; Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia; Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist; Costa de Patagones; Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó.
El nivel naranja corresponde a fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y atender las indicaciones de los organismos oficiales.
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